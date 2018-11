„Kampfschwein“ Mählich dreht Uhren zurück auf Null

Immer wieder unterstrich der 47-Jährige die Bedeutung der Partie in Altach am 25. November. „Wir wollen das erste Spiel unbedingt gewinnen. Jeder kann rechnen. Aber ich will nicht daran denken, was irgendwann sein wird. Ich will vollste Fokussierung auf das erste Spiel“, meinte Mählich mit Blick auf die Tabelle. Sturm sehe er generell mit mehr Qualität, als die Punkteausbeute aussage. Selbst habe er in den vergangenen Wochen „vielleicht etwas genauer“ auf Sturm geschaut, verriet der bisherige TV-Analyst außerdem.