Die mächtigste Maus der Welt ist 90 Jahre jung!

Ein Bild von Micky Maus hängt sogar in der renommierten National Gallery of Art in Washington. Der Künstler Roy Lichtenstein (1923-1997) zeigt auf dem Ölgemälde „Look Mickey“ aus dem Jahr 1961 Micky Maus und Donald Duck beim Angeln. Mit dem Format 1,22 mal 1,75 Meter passt das Werk in kein Comic-Heft. Rechtzeitig zum 90er läuft derzeit in New York die Pop-Up-Kunstschau „Mickey: The True Original Exhibition“. Hier kann man noch bis 10. Februar 2019 sehen wie Micky Maus von einem schwarz-weißen, pfeifenden Dampfschiffskapitän zum Führer der ultimativen Popkultur-Gruppe, dem „Mickey Mouse Club“, wurde.