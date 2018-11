Salzburg: „Bist du deppert, es war unglaublich!“

Minamino überstrahlt alles

Einer bereitete dem Bullen-Boss besondere Freude: Triplepacker Takumi Minamino! Der Japaner, der in zuvor 16 Einsätzen für die Bullen in der Europa League drei Treffer verbuchte, verdoppelte in Trondheim seine Torausbeute. „Das war für mich gut, aber natürlich auch für die Mannschaft“, strahlte der aus Osaka stammende Mann des Abends, der bei seiner Auswechslung in Minute 78 von den rund hundert mitgereisten Bullen-Fans gefeiert wurde, bis über beide Ohren. Und ergänzte im fast perfektem Deutsch: „Bist du deppert, es war unglaublich!“