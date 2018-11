„Die Schöne und das Biest“ verzaubert Wien

Anlässlich der Premiere des Disney Klassikers „Die Schöne und das Biest“ in der Wiener Stadthalle begleitete Adabei-TV den Hauptdarsteller bei seiner aufwändigen Verwandlung in ein Ungeheuer. Moderatorin Sasa Schwarzjirg fragte bei dieser Gelegenheit prominente Besucher und Schauspieler, in welchen Situationen sie sich in ein Biest verwandeln.