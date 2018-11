Sylvie Meis: „Nackt werde ich mich nie zeigen“

Ab dem 21. November wählt Sylvie Meis in ihrer Show „Sylvies Dessous Models“ eine Botschafterin für ihr Dessous-Label. Die Casting-Show wird bei RTL ausgestrahlt. Meis verriet, dass die Show für sie die Krische am Kuchen sei und es ihr nicht nur darum gehe, ein Model zu casten, sondern sich zugleich auch dem Publikum als Businessfrau vorzustellen und ihr alltägliches Leben zu zeigen. Bis 55 könne sie sich vorstellen, selbst ihre Bikinis und Wäschemodelle vorzustellen, bis dahin wolle sie aber auch junge Talente aufbauen. Das heißt: Trotz Nachwuchs wird man die blonde Schönheit auf Instagram noch lange in sexy Dessous bewundern können. Nur eines wird es niemals geben: Nacktfotos, auch wenn der „Playboy“ immer wieder anfragt.