Sechs von zehn Kindern werden Mobbing-Opfer

Zuerst ist da der Zorn, wie so etwas lange unentdeckt bleiben konnte, dann tiefes Bedauern und Mitgefühl. Das Schicksal der 6-jährigen Britin Sophia erschüttert, geht ans Herz. Das Mädchen war von der „besten Freundin“ gemobbt worden, so sehr, dass die Kleine sich vor Angst in einer Nacht 20-mal übergeben hat müssen. Die Mutter hat Sophias Leidensweg aufgezeichnet, ins Internet gestellt, Millionen Menschen nahmen bisher am Schicksal Anteil. Ist so etwas auch in der Steiermark möglich? Die Expertenantwort: ja, leider