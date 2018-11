Sturms Vogel vor der Ablöse: Graz ist gespalten

Sechs Stangenschüsse

Die Argumente für einen Vogel-Verbleib: Die Mannschaft (die den Großumbruch im Sommer noch nicht verkraftet hat) ist bemüht, hat aber im Abschluss die Seuche am Fuß, wie sechs Stangenschüsse in den letzten beiden Spielen beweisen. Und die Spieler sprechen sich für den Trainer aus! Anderseits ist Fußball ein Ergebnissport: Nur ein Sieg in den letzten 14 Pflichtspielen und die untere Tabellenhälfte sind für Sturms Ansprüche viel zu wenig.