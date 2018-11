Fan-Randale überschatten St.-Pauli-Satz auf Rang 1

Der FC St. Pauli hat vorübergehend den Sprung an die Spitze der 2. deutschen Liga geschafft! Die Hamburger gewannen am Sonntag bei Arminia Bielefeld mit Manuel Prietl (bis 83.) 2:1 und dürfen sich mit 22 Punkten bis zum Topspiel am Montagabend zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln (beide 21 Zähler) über die Tabellenführung freuen. Weniger freuen dürfte man sich bei St. Pauli über Ausschreitungen der eigenen Fans…