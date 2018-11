Leverkusen mit 5:0-Kantersieg bei Gladbach weiter!

Bayer Leverkusen hat seinen Aufwärtstrend am Mittwoch mit einem 5:0 im DFB-Cup gegen Borussia Mönchengladbach fortgesetzt. Ebenfalls ins Achtelfinale zog RB Leipzig nach einem 2:0 gegen die TSG Hoffenheim ein. Mit Freiburg (1:2 in Kiel) scheiterte am Mittwoch auch ein deutscher Erstligist.