DIESER Weltmeister von 2006 unterstützte die Mafia

Mit 129 Verurteilungen und 23 Freisprüchen ist am Mittwoch einer der größten Mafia-Prozesse in Norditaliens Geschichte zu Ende gegangen! 147 Personen standen seit 2015 in Reggio Emilia vor Gericht und wurden bei dem „Aemilia“ genannten Mammut-Prozess beschuldigt, der kalabrischen Mafia ‘Ndrangheta geholfen zu haben, sich im reichen Norden Italiens festzusetzen. Zu den Angeklagten und letztlich Verurteilten gehörten auch der ehemalige Fußball-Nationalspieler Vincenzo Iaquinta und sein Vater.