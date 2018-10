Neues Therapiezentrum für Liezen ist auf Schiene

Das neue Therapiezentrum, in dem auch die StGKK-Außenstelle integriert wird, wird am Bahnhofweg 6 entstehen, also in der Nähe zum Bahnhof und Busbahnhof. Das Gebäude mit einer Gesamtnutzungsfläche von 1841 Quadratmetern soll in rund vier Jahren seinen Betrieb aufnehmen, die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 5,5 Millionen Euro.