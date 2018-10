„Steirern droht ein Tsunami an Verschlechterungen“

Was ist so schlimm, dass Sie zu so dramatischen Formulierungen greifen?

Ganz konkret ist ab 1. Dezember der kinderärztliche Notdienst an Wochenenden und Feiertagen gefährdet, das seit gut 30 Jahren erfolgreich durchgeführte Kariesprophylaxe-Programm in Kindergärten und Volksschulen steht an der Kippe, und der Ausbau der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung ist ebenfalls akut gefährdet.