Apple zeigt neues iPad Pro, MacBook Air, Mac mini

Für den nötigen Antrieb im Inneren sorgt Apples neuer und laut eigenen Angaben bislang leistungsstärkster A12X-Bionic-Chip mit zwei mal vier Kernen. Er wird von einer 7-Kern-GPU unterstützt, was neben anspruchsvollen Spielen auch Grafikanwendungen wie Adobes Photoshop ermöglichen soll, das im kommenden Jahr in einer vollwertigen Version für das iPad zur Verfügung stehen soll. Die Laufzeit soll wie gehabt bei bis zu zehn Stunden liegen. Passend für kreative Anwendungen hat Apple mit dem Pencil 2 eine überarbeitete Version seines Eingabestifts vorgestellt. Dieser versteht nun Gesten und lässt sich mittels Magnet am iPad Pro befestigen, über das er auch kabellos per Induktion geladen wird.