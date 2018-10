Flucht aus Madrid: Jetzt nennt Ronaldo den Grund!

Die schlechte Beziehung zu Real-Boss Florentino Perez belastete Ronaldo. „Ich habe im Klub gespürt, vor allem vonseiten des Präsidenten, dass ich nicht mehr so wertgeschätzt werde wie am Anfang. Er betrachtete mich wie eine Geschäftsbeziehung. Was er mir sagte, kam nie vom Herzen“, spricht der 33-Jährige in einem Interview mit „France Football“ Klartext.