Steirer (28): „Ich sage nichts mehr ohne Anwalt!“

„Das rechtfertigt natürlich nicht die Racheaktion“, so ein erhebender Beamter, der die Einvernahme des Verdächtigen durchführte. Dabei schilderte der Angestellte (er war zur Tatzeit um 3.30 Uhr völlig nüchtern), dass drei Rumänen vor der Disco seine Freundin belästigten, sie küssen wollten und dann, weil sie sich wehrte, an den Haaren rissen und auf sie einschlugen. Auch der 28-Jährige bekam Schläge ab. Er und seine Freundin (eine zweifache Mutter, mit der er seit 18 Monaten liiert ist, aber nicht zusammenlebt) schafften es mit letzter Kraft, in ihr Auto einzusteigen.