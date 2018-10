Stille Heldin hilft ihrer schwerkranken Schwester

Nominiert

Keine Frage, Doris ist eine wahre stille und auch große Heldin, die in diesem Jahr von ihrer Schule für die Aktion „Helfen beim Helfen“ der „OÖ-Krone“ und Sparkasse Oberösterreich nominiert worden ist.

Wenn Sie, liebe „Krone“-Leser, auch jemanden kennen, der sich für Schwache, Behinderte oder Arme einsetzt, können Sie diesen Menschen, einen Verein oder natürlich auch eine Schulklasse für die Aktion vorschlagen.

Schreiben Sie bitte unter dem Kennwort „Helfen beim Helfen“ per Post an die „OÖ-Krone“, Khevenhüllerstraße 31, 4020 Linz. Per Fax an  05 70 60/93-54 444 oder auch per E-Mail an stille.helden@kronenzeitung.at