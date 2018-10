Liefering kassiert gegen FAC 4. Pleite in Folge!

Die Negativserie des FC Liefering in der 2. Liga hält an! Das Zweit-Team von Fußball-Meister Red Bull Salzburg kassierte am Samstag mit einem 1:3 (0:0) zu Hause gegen den Floridsdorfer AC bereits die vierte Niederlage in Folge und rutschte dadurch hinter die Wiener auf Tabellenplatz neun ab.