Rosberg rüffelt Vettel: „So schlägst du Lewis nie“

Vor wenigen Wochen sah es noch so aus, als könnte Vettel Ferrari den lang ersehnten WM-Titel einfahren. Doch dann kam alles anders. „Seit der Sommerpause ist es so einseitig geworden, das ist unglaublich“, so Rosberg in seinem Podcast „Beyond The Grid“. Für ihn sei es „das Ergebnis von Fehlern“. „So schlägst du Lewis nie, weil Lewis keine Fehler macht“, stellt der Ex-Teamkollege des Briten klar.