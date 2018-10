Die letzte Computerfabrik in Europa muss zusperren

Das einzige verbliebene Computerwerk in Europa steht vor dem Aus: Der japanische Konzern Fujitsu will bei einem weltweiten Umbau bis zum Jahr 2020 seine Fabrik in Augsburg schließen. „Die Schließung betrifft alle 1500 Beschäftigten des Standorts“, erklärte ein Firmensprecher. Auch 300 Jobs an anderen deutschen Niederlassungen sind gefährdet.