Nationalfeiertag: Wie überrascht die Garde heuer?

Eine Million Menschen in der Wiener Innenstadt erwartet

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag traditionell mit den Kranzniederlegungen bei der Krypta am Burgtor durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung. Anschließend werden mehr als 1000 Rekruten am Heldenplatz angelobt - eine „großartige Kulisse“, kündigte Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) an. Er versprach allen Armee-Fans, dass „das Leistungsspektrum unseres Heeres wieder beeindruckend dargestellt wird“. 2017 kam eine Million Menschen in die Wiener City, Kunasek geht davon aus, dass heuer ein ähnlicher Andrang herrschen wird.