Nationalfeiertag: So stolz sind wir auf unser Heer

Wie jedes Jahr setzt das österreichische Bundesheer auch heuer am Nationalfeiertag wieder auf das bewährte Programm: An sieben Standorten in der Wiener Innenstadt werden unter anderem wieder Hubschrauber wie der „Black Hawk“, Kampfpanzer und anderes militärisches Gerät zu bewundern sein. Ob das alles noch zeitgemäß ist und was es zu sehen geben wird, dazu stand der Wiener Militärkommandant Kurt Wagner im krone.at-Livetalk-Studio am Mittwoch Moderator Gerhard Koller Rede und Antwort.