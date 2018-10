Tiroler können sich auf ein langes Leben freuen

Bevölkerungszunahme in Tirol

Mit dem Stichtag 31. Dezember 2017 lebten in Tirol 751.140 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Bevölkerungsanzahl in Tirol um 4.987 Personen (plus 0,7 Prozent) zugenommen. „Wer in Tirol geboren wird und hier lebt, kann mit einem langen Leben rechnen. Bei den Frauen beträgt die Lebenserwartung 85 Jahre, bei den Männern 80,9 Jahre - im Bundesländervergleich liegt Tirol hier an erster Stelle“, so LR Tratter.