Essen kommt auf zwei Rädern zum Kunden

Neuer Markt für Lokale ohne Zustelldienst

„Wie man zuletzt bei der UCI Straßenrad WM gesehen hat, wo über 500.000 Fans nach Tirol kamen, ist die Landeshauptstadt eine der fahrradfreundlichsten Städte Österreichs. Unsere Fahrradkuriere finden hier ideale Arbeitsbedingungen vor. In Innsbruck gibt es eine Vielzahl von guten Restaurants, die noch keine Kunden beliefern. Mit unserem RadlExpress richten wir uns genau an diese Lokale, die damit ihren Kundenstamm erweitern können“, sagt der operative Geschäftsführer von Mjam, Artur Schreiber. Die Online-Bestellplattform Mjam ist eine Marke der börsennotierten Delivery Hero AG mit Sitz in Berlin. Die Firma kooperiert in Österreich mittlerweile mit über 1800 Restaurants in mehr als 160 Städten.