Schwab: „Die Mannschaft ist Kühbauers Heiligtum“

Wie sehr hat sich Kühbauer in den vergangenen fünf Jahren verändert?

Nicht sonderlich. Er ist ein Mensch, der direkt und ehrlich ist, sich vor nichts versteckt. Das kommt bei uns jetzt gut an, sind Punkte, die uns weiterhelfen. Ansonsten ist er eine Spur ruhiger geworden, nicht mehr ganz so lautstark wie früher am Platz.