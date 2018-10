Das Bundesheer schießt Drohnen elektronisch ab

„Weltweit lauern Hacker“

„Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten“ - was wie eine Binsenweisheit von Rudolf Striedinger (Leiter des Heeres-Abwehramtes) klingen mag, greift tief in den Alltag aller Menschen ein. Daher entwickelte sich aus kleineren Cyber-Schulungen für das Heeres-Kaderpersonal ein jährlicher großer Congress. In 60 Vorträgen kommen auch internationale Experten (Uni Oxford, CERN Schweiz, Europol usw.) zu Wort. Ziel sei laut Striedinger die Vernetzung aller staatlichen Stellen bezüglich IKT-Sicherheit voranzutreiben. Walter Unger (Leiter Cyber Defense des Heeres) nannte dazu ein Beispiel: „Wer glaubt, für eine größere Kläranlage seien solche Sicherheitsfragen nicht relevant, irrt gewaltig. Wenn jemand die Computer für 48 Stunden sabotiert, kann das ganze Kanalsystem einer Stadt zusammenbrechen und für längere Zeit ausfallen.“ Täglich würden drei bis fünf Schwachstellen in dem System offenkundig - „und weltweit gibt es genug Leute, die genau auf diese Sicherheitslücken abzielen und ihr Wissen darüber teuer verkaufen“, präzisiert Unger. Dies sei alles „ein bisschen unheimlich“, man könne sich aber wappnen. LR Johannes Tratter stimmte voll zu und räumte ein, dass man völlig hilflos sein würde, wenn die digitale Landesverwaltung durch eine Hackerangriff plötzlich nicht mehr funktionieren würde - ein fataler Stillstand.