WM-Ärger um Neuer: Mitspieler forderten Wechsel

Lange Zeit galt Manuel Neuer in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als unantastbar. Mit zahlreichen Paraden war der 32-Jährige in der Vergangenheit oft der Matchwinner im DFB-Team. Doch nach der 0:3-Klatsche gegen die Niederlande fordern nun viele einen Wechsel im deutschen Tor. Wie jetzt bekannt wurde, soll dies aber bereits bei der Weltmeisterschaft in Russland der Fall gewesen sein.