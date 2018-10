Goalie-Fallrückzieher in der 95. Minute geht viral

Im Leben von jeden von uns gibt es Momente, die man nie vergisst. So einen Moment erlebte Kevin Frans, der Torhüter vom belgischen Unterligateam KRC Gent. Es war schon die 95. Minute, sein Team lag 1:2 zurück und beim letzten Corner ging auch der Torhüter mit nach vorne. Was nachher geschah, spielt sich so normalerweise nur in Träumen ab. Der Ball kam nämlich über einen Umweg zum Torhüter, der dann sogar so akrobatisch abschloss, dass sein Treffer mittlerweile viral wurde. Als ob er schwerelos wäre, rettete er das Spiel gegen Olsa Brakel auf Unentschieden.