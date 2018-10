Vergewaltigungsvorwürfe: Wende im Fall Ronaldo?

„Mein reines Gewissen wird es mir erlauben, die Ergebnisse aller möglichen Untersuchungen in Ruhe abzuwarten“, äußerte sich Cristiano Ronaldo, der bei Portugals 3:2 in der Nations League in Polen fehlte, auf Twitter über die Vergewaltigungs-Vorwürfe. Wobei die Causa immer dubioser wird …