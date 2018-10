13 Jahre Pampers - Engagement gegen Tetanus

Jedes Jahr ein weiterer Meilenstein

Seit Beginn der Initiative konnten über 300 Millionen Impfdosen verteilt und so über 100 Millionen Mütter und ihre Neugeborenen vor Tetanus geschützt werden. Mit der Eliminierung von Tetanus in Kenia in diesem Jahr konnten die Partner einen weiteren Meilenstein im Kampf gegen Tetanus als Todesursache bei Müttern und Babys setzten.