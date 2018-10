Causa Erl: Gustav Kuhn klagt Künstlerin

Die Mezzosopranistin war eine jener fünf Künstlerinnen, die Kuhn in einem offenen Brief sexuelle Übergriffe bzw. Missbrauch vorwarfen. In Interviews hatte die Sängerin behauptet, dass Kuhn die Vergabe von Rollen an sie von sexuellen Gegenleistungen abhängig gemacht habe. Der mittlerweile beurlaubte Kuhn hat die Sängerin nun geklagt, die öffentliche Verbreitung derartiger Aussagen zu unterlassen. Mittlerweile sind in der Causa 15 Klagen anhängig.