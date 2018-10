„Verrückt“ - Zverev pfeift auf Davis-Cup-Finale

Alexander Zverev hat am Mittwoch beim Turnier in Shanghai die Davis-Cup-Reform kritisiert. „Der Zeitplan ist verrückt“, meinte der 21-Jährige mit Blick auf das Finalturnier mit 18 Teams vom 18. bis 24. November 2019 in Madrid und schloss eine Teilnahme kategorisch aus: „Weil im November werde ich nicht mehr Tennis spielen. Ich glaube, alle Topspieler werden das tun.“