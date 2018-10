Fix: Formel 1 für Frauen kommt - Start schon 2019

Frauen in der Formel 1

Abgesehen von Urgestein Maria Teresa de Filippis Ende der 1950er-Jahre hat es in der Königsklasse nur ganz selten weibliche Beteiligungen gegeben. Lella Lombardi bestritt zwischen 1974 und 1976 zwölf Rennen und schaffte 1975 beim abgebrochenen Rennen in Spanien sogar einen halben WM-Punkt. 1992 versuchte es Giovanna Amati in der Königsklasse, scheiterte aber in der Qualifikation. Die letzte Frau, die versucht hat, in der Formel 1 Fuß zu fassen war Susie Wolff. Viermal durfte die damalige Williams-Testfahrerin in Freien Trainings zwischen 2014 und 2015 starten. Für ein festes Cockpit reichte es allerdings für die Ehefrau von Mercedes-Sportchef Toto Wolff nicht.