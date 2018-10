Im Kreise der „Gourmet-Wölfe“

Dass Carlo Wolf die Winzer- und Gastro-Szene auf eine ganz spezielle Art geprägt hat, und seine Kinder dieses Erbe äußerst engagiert weiterführen, darüber waren sich auch die anderen Gäste rund um Martin Klein (Ikarus), Reinhard Stocker (Hangar-7), Angélique Weinberger (Sacher), Roland Neulinger (Carpe Diem), Claus Haslauer (Stiftskulinarium St.Peter), Elsass Käsepapst Antony Bernard sowie Ralf Schumacher, der von der Boxengasse hinter die Schank wechselte und in Köln das „Schumachers“ betreibt, einig. Und so galt es das 40-jährige Jubiläum mit Gerichten und Weinen mit Geschichte (sie erinnerten an das Gründungsjahr von Carlos zahlreichen Firmen) ausgiebig zu feiern.