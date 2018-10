Große Konzerne spitzen auf unser Trinkwasser

Der Mangel an Trinkwasser ist eines der dringlichsten Probleme unserer heutigen Zeit. Kein Wunder, dass internationale Konzerne auf das Wasserland Steiermark schielen. Eine neue EU-Richtlinie könnte den Spekulanten in die Karten spielen: Diese sieht die teure - und in Österreich nicht notwendige - Aufbereitung von Wasser vor, was sich kleinere Verbände und Gemeinden nicht leisten könnten.