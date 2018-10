Politik greift jetzt ein: Mehr Busse und Lenker

Und auch beim Personal - genervt durch Krankenstände - soll sich die Lage massiv verbessern.

In wenigen Tagen schon, am 24. Oktober, werden in der Remise in der Alpenstraße bei einer großen Veranstaltung künftige O-Bus-Lenker gesucht.

Die Politik erkannte die Dramatik der Lage relativ rasch: Die auf den Straßen der Stadt Salzburg fahrenden gelben Oldtimer-Busse aus dem Museum wirkten wie eine Demonstration.

Dem Landeshauptmann, der erst vor wenigen Tagen den Vorsitz im Aufsichtsrat des Konzerns Salzburg AG übernommen hatte, reichte es. Montag gab es die entscheidende Sitzung: Haslauer, Schitter , Preuner. Landeschef, Salzburg AG-Vorstand, Bürgermeister. Vorerst ging es ums Aufräumen.

Das Infrastrukturministerium in Wien wurde unruhig. Es erhielt am 16. März 2018 ein Schreiben des Arbeitsinspektorats aus Salzburg, in dem auf die fehlende Sicherheitsgenehmigung für die Lokalbahn hingewiesen wurde. Schon im April 2018 erkundigte sich die Oberste Eisenbahnbehörde in Salzburg, wie es denn um das Verfahren stehe. Nachdem aktuell keine Meldung über einen Abschluss vorliegt, wurde dieser Tage neuerlich ein Schreiben nach Salzburg geschickt.

Die Salzburg AG hatte in einem Aushang in der Remise die Berichte der „Krone“ über die fehlende Genehmigung herunter gespielt, jetzt musste man doch handeln.