Bringt Ford James Bonds Fernsteuerung in Serie?

Wie cool war das, als James Bond in „Der Morgen stirbt nie“ den 7er-BMW vom Rücksitz aus per Handy steuerte! Damals war das natürlich ein Trick und ein Fahrer aus Fleisch und Blut steuerte das Fahrzeug, während Pierce Brosnan nur so tat als ob. Künftig kann das aber auf öffentlichen Straßen Wirklichkeit werden: Ford hat sich eine entsprechende Technik patentieren lassen!