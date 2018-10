Vermisster 24-Jähriger im Ötztal tot aufgefunden

Nach dem Einheimischen war rund eine Woche lang unter Beteiligung von Polizei, Feuerwehr, Wasser- und Bergrettung gesucht worden. Der 24-Jährige hatte eine Feier in einem Lokal in Niederthai besucht und sich dann kurz vor Mitternacht alleine zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Als er dort in der Nacht nicht ankam, schlug sein Vater Alarm.