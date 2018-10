„Super Mario Party“: Minispiel-Fundgrube ist da!

Nintendo hat kurz vor dem 20. Geburtstag der Reihe Mitte Dezember einen neuen Ableger seines digitalen Gesellschaftsspiels „Mario Party“ veröffentlicht. In „Super Mario Party“, dem ersten Teil für die Switch-Konsole, gibt es wieder jede Menge frische Minispiele - diesmal nicht nur am TV, sondern auch ohne Fernseher am Tisch, wobei dann eine oder mehrere Switch-Konsolen als Spielfeld dienen. Im Launch-Trailer sehen Sie, wie sich das spielt.