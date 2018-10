Schock für die Austria: Madl fehlt mehrere Wochen

So muss Bright Edomwonyi aufgrund seiner Rückenverletzung weiter passen, ebenso Alon Turgeman (Teileinriss des Syndesmose- und des Innenbandes), Max Sax (Knochenmarksödem),Christoph Martschinko (OP nach Narbenbildung im Kniegelenk), Dominik Fitz (Knochenmarksödem), Petar Gluhakovic (Kreuzbandriss) und Vesel Demaku (Kapsel- und Bänderverletzung im Sprunggelenk). Trotzdem soll in Altach ein Sieg her. Immerhin warten die Vorarlberger zu Hause in dieser Saison nach fünf Heimspielen noch auf einen Punktgewinn.