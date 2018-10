Maulkorb, ja oder nein?

Eine Maulkorbpflicht für alle Hunde? Ab einer gewissen Größe oder nur für bestimmten Rassen? Schwierig zu beantworten. Denn eines ist wissenschaftlich bewiesen: Aggressivität kann man nicht an einer Rasse festmachen. Es ist der Mensch, der Hunde dazu treibt. Egal ob Golden Retriever oder Rottweiler. Und wenn jetzt tatsächlich eine generelle Maulkorbpflicht kommt, würde eine solche Bisse im privaten Umfeld nicht vermeiden. Erst vor wenigen Jahren kam ein Kind durch den Biss des Familienhundes zu Tode. Wäre es nicht besser, ein verpflichtendes Hundetraining zu erlassen? Vielleicht auch eine jährliche Prüfung bei der durch Situationssimulation das Verhalten des Tieres überprüft werden kann? Zusätzlich eine bundesweite Datei bei der sämtliche Bissvorfälle gespeichert werden, und man so „auffällige„ Hunde effektiv ausfindig machen kann? Bitte schreiben Sie mir auch Ihre Lösungsvorschläge an: tierecke@kronenzeitung.at Fakt ist: Hunde sind geniale Partner die wertvolle Dienste für die Menschheit verrichten. Sie jetzt zu Bestien abzustempeln, wäre fatal. Vielmehr müssen wir Lösungen finden, die Hunde vor Menschen schützen. Denn sie sind es, die aus Hunden nervöse, neurotische oder aggressive Lebewesen machen.