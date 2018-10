Waffennarr schoss aus Fenster: Polizeigroßeinsatz

Großeinsatz der Wiener Polizei am Donnerstagabend nach Schüssen in Kaisermühlen im Bezirk Donaustadt: Zeugen hatten am Fenster einer Wohnung einen Mann mit einer Pistole hantieren und in die Luft schießen sehen und alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Die nähere Umgebung rund um den Tatort wurde vorübergehend abgeriegelt, ebenso die Straße gesperrt. Wenig später verließ der Tatverdächtige jedoch freiwillig seine Wohnung und trat aus dem Haus - der 47-Jährige war schwer alkoholisiert.