Trainersuche in St. Pölten: Schmid erster Kandidat

„Sportvorstand Thomas Nentwich weilt im Ausland, wir haben den Wirtschaftsprüfer im Haus, das Thema Trainer muss noch warten“, versucht St. Pöltens Generalmanager Andreas Blumauer erfolglos abzulenken. „Gut, mit einem Kandidaten haben wir bereits gesprochen." Name? Freilich geheim. Aber es fällt sicher nur in die Kategorie Zufall, dass Manfred Schmid Dienstag noch in Köln, Mittwoch in Wien und gestern schon wieder in Köln war . . .