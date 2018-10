Philippa Strache korrigiert FPÖ-Landesrat

„Problem sitzt am anderen Ende der Leine“

Eine Beißkorb- und Leinenpflicht an öffentlichen Plätzen erachten die Vier Pfoten ebenso für sinnvoll. „Allerdings ist eine generelle Pflicht eine massive Einschränkung für Hunde, aus Tierschutzsicht ist das nicht vertretbar“, so Pluda. Ein Alkohollimit für Halter sei zwar zu begrüßen, aber in der Praxis kaum durchführbar. Ob ein Hund gefährlich sei oder nicht, habe vor allem mit dessen Besitzer zu tun, so die Kampagnenleiterin. „Das Problem sitzt eigentlich immer am anderen Ende der Leine.“