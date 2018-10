Messi zaubert: „Wie von einem anderen Stern!“

In der Liga wackelte Barcelona zuletzt gehörig, konnte dreimal in Folge nicht gewinnen. In der Champions League präsentierten sich die Katalanen aber wieder in starker Form. Im Schlager der Gruppe B mussten die Katalanen bei Tottenham nur aufgrund der Chancenauswertung zittern, feierten aber ein 4:2. Vor allem wieder dank Lionel Messi, der als Spielmacher glänzte und zweimal traf.