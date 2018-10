Polen-„Pistolero“ Piatek paniert Ronaldo und Co.!

Und jetzt das: Während 105-Mille-Mann Cristiano Ronaldo bei 3 Toren aus 8 Spielen hält, freut man sich in Genua über die 12 Tore aus 7 Partien. Und auch wenn sich das Kräfteverhältnis im Laufe der Saison vermutlich wieder eher in Richtung des Juve-Stars verschieben sollte, ist der Saisonstart des „Pistolero“ (nach jedem Treffer formt er mit seinen Fingern zwei Pistolen) bereits jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher: Denn der 23-Jährige hat als erster Goalgetter seit dem Dänen Karl-Aage Hansen in der Saison 1949/50 (!) nach den ersten sechs Runden der Serie A acht Tore auf dem Konto. Dazu kam ein Viererpack (!) in der Coppa Italia gegen Lecce.