Nach Doping-Eklat: Kevin Payton 3 Jahre gesperrt!

Payton hatte am 18. Mai des Vorjahres in Wels, wo er damals noch für den WBC gespielt hatte, im Zuge einer Partie der heimischen Basketball-Bundesliga „einem Mannschaftskollegen seinen Urin zum Zweck der Abgabe einer falschen Urinprobe bei der Dopingkontrolle zur Verfügung gestellt“, hieß es in der Urteilsbegründung. Die Sperre des 31-jährigen Flügelspielers, der auch zum Ersatz der Kosten des gesamten Verfahrens verpflichtet wurde, endet am 18. Mai 2020.