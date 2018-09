Russe Daniil Kwjat kehrt zu Torro Rosso zurück

Toro-Rosso-Teamchef Franz Tost gab an, dass Daniil Kwjat eine weitere Chance verdient habe. „Ich bin davon überzeugt, dass er abseits der Rennen Zeit hatte, um als Person zu reifen. Das wird ihm helfen, seine unbestreitbaren Fähigkeiten auf der Strecke zu zeigen“, meinte der Tiroler über den oft ungestümen Russen. Kwjat ist bisher 72 Mal in der Königsklasse gestartet. Beste Ergebnisse sind der zweite Platz im Grand Prix von Ungarn 2015 und der dritte Rang 2016 in China.