Fans aus der ganzen Welt treiben ihre Idole an

Radsportler werden zu Topleistungen motiviert

Aber was wäre eine Sportveranstaltung ohne Fans? Genau: Laaaangweilig! Sie sind der Pulsschlag, treiben die Sportler an, motivieren sie zu Topleistungen. So wie auch Emilio und seine Frau Theresa aus Spanien, die mit einem befreundeten Ehepaar die ganze Woche bei dieser Rad-Weltmeisterschaft in Tirol dabei sind.