Red Bull: „Unser Anspruch muss die WM-Krone sein!“

Ist man mit dem Aufbau des 2019er-Boliden im Plan?

Honda hat fünfzehn Minuten von unserer Fabrik in Milton Keynes einen eigenen Sitz, wo die komplette Steuerung passiert, die Abläufe koordiniert werden. Mussten wir früher immer warten, was Renault am Plan hat, so ist jetzt alles auf uns zugespitzt. Wir haben das ganze Timing geändert, bislang gute Zahlen aus dem Werk erhalten - und Honda genießt den Vorteil, dass sie von vier Autos Erkenntnisse bekommen. Das Auto wird rechtzeitig fertig sein!