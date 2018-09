Harnik-Ferserltor bei Bremens 3:1 gegen Hertha

Neben Harnik, der in der 74. Minute für Florian Kainz Platz machte, lieferte Teamspieler Valentino Lazaro auf der Gegenseite vor allem in der ersten Hälfte eine auffällige Partie ab. Milos Veljkovic (45.) brachte Werder vor der Pause 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Hertha-Shootingstar Javairo Dilrosun (53.) verwertete Max Kruse auch seinen 19. Elfmeter im Profifußball erfolgreich zum 3:1-Endstand. „Herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du Bayern-Jäger“, sagte Hertha-Trainer Pal Dardai nach der Partie zu seinem Kollegen Florian Kohfeldt.